السعودية "متعودة دايما".. أكبر 5 هزائم للعرب في المونديال (تقرير)

تلقى منتخب السعودية هزيمة ثقيلة من نظيره الروسي بخماسية نظيفة، خلال مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018 المقامة في الفترة الحالية بروسيا حتى يوم 15 يوليو المقبل.

ويتبقى أمام المنتخب السعودي مباراتين حاسمتين أمام أوروجواي ومصر، فهناك فرصة لتحسين الأداء الهزيل الذي ظهر عليه أمس الخميس، وتفادي الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تسببت في إحراز نجوم روسيا خمسة أهداف في شباك الحارس المعيوف.

لم تكن هذه الهزيمة الثقيلة لمنتخب السعودية بخمسة أهداف نظيفة هي الأولى للمنتخبات العربية في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم.

وفيما يلي يستعرض لكم " الفجر الرياضي" أكبر وأثقل الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية في المونديال:

- السعودية وألمانيا:

في 1 يونيو 2002؛ تعرض منتخب السعودية لخسارة كبيرة ومؤلمة من نظيره الألماني بنتيجة بثمانية أهداف نظيفة حيثُ أحرز وقتها ميروسلاف كلوزه ثلاثة أهداف.

- الإمارات وألمانيا الغربية:

مونديال 1990؛ فاز المنتخب الألماني على الإمارات المتحدة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب سان سيرو ثم خسرت أيضًا من يوغسلافيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الثالثة.

- السعودية وأوكرانيا:

مونديال 2006؛ خسر منتخب السعودية من نظيره الأوكراني بأربعة أهدف نظيفة، وفي نفس المجموعة خسرت السعودية أيضًا من كولومبيا بثنائية نظيفة وتعادلت مع تونس بهدفين لكلًا منهما.

- السعودية وفرنسا:

تعرضت السعودية للهزيمة من فرنسا بأربعة أهداف نظيفة خلال مونديال 1998، على ملعب سان دوني، كما إنها خسرت أيضًا من الدنمارك بهدف نظيفة وتعادلت إيجابيًا مع جنوب أفريقيا.

- الكويت وفرنسا:

تعتبر المباراة الأشهر للعرب في المونديال وكانت 1982 عندما فازت فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للكويت وشهدت المباراة نزول الشيخ فهد الأحمد الصباح إلى الملعب لإلغاء هدف لفرنسا.