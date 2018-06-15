حسن راتب: القرآن يؤكد أن المال هو عصب الاقتصاد



وأضاف في كلمة بـ"صالون المحور"، الخميس، أن الدرجة الثانية هي أن المال ملك للإنسان ولكن بشرط أن يكون هناك حق معلوم للسائل والمحروم، مشددا على أن المال هو الشيء الوحيد الذي يُسأل عليه الإنسان مرتين، الأولى فيما كسبناه والثانية فيما أنفقنا.



وشدد على ضرورة أن يكون طرق مكسب المال سليمة، وأن ينفق في ابتغاء مرضاة الله.

قال الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال، إن النظريات الاقتصادية تقول إن المال هو عصب الاقتصاد، والقرآن يؤكد ذلك، ولكن هناك درجة عالية وهي أن المال مال الله، ونحن مستخلفين فيه.