مورينيو: المنتخب السعودي خيب ظني وهذا واقع الكرة لديهم

علّق جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على هزيمة المنتخب السعودي أمام روسيا بخمسة أهداف دون رد خلال مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018.

وقال المدرب البرتغالي: "المنتخب السعودي خيّب ظني، لقد شاهدتهم أمام منتخب ألمانيا أعلم أنها مباراة ودية لكنهم ظهروا بشكل أفضل مما كانوا عليه ضد روسيا".

وتابع: "أعتقد أن هذا واقع كرة القدم لديهم، هذا واقع دوريهم معظم لاعبيهم يلعبون في أندية الرياض الثلاثة ولن أتحدث عن هذا المستوى أبدًا".

وواصل مورينيو: "أعلم أن بعض لاعبيهم ذهبوا لإسبانيا لهدف اللعب ببعض المباريات ولم يلعبوا حتى مع فرق بمستوى أقل وأعتقد بأن هذا مستواهم ولكن روسيا لعبت بشكل جيد".

كما اختتم حديثه: "لقد استخدموا نقاط قوتهم وكانوا أقوياء هجوميًا ودفاعيًا وقد وجدوا نقاط الضعف لدى الخصم وسجلوا هدفين ثم انتهت المباراة بعدها كان الهدف على السيطرة".

جدير بالذكر فأن منتخب السعودية يقع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، روسيا البلد المستضيف وأوروجواي ومصر.