مشاهدة مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة عزمي وأشجان الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.





تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.









"عزمي واشجان" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، محمد ثروت.