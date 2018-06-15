لأول مرة.. ٨ سيدات في التشكيل الحكومي الجديد.. والقومي للمرأة: "قدها وقدود‎"

مع التشكيل الوزاري الجديد زادت المرأة المصرية ثقة وثبات وتقدم إلى الأمام للنهوض بالمجتمع ككل والفرد كجزء، وتأكيد خاص على مساندة القيادة السياسية للمرأة المصرية التي طالما لعبت دوراً مؤثراً في السياسة والمجتمع منذُ القدم، وقدرتها على الانخراط في نشاطات إنتاجية، مع كونها تلعب دورًا مهمًا في تيسير أو إعاقة التغيرات في الحياة الأسرية، بجانب ذلك تأخذ المرأة زمام المبادرة في مساعدة المجتمع على التكيف مع الحقائق والتحديات التي تظهر عند تغير الاقتصاد والتنظيم السياسي.





وفي الوقت الحالي، تحظى المرأة المصرية بالمساندة القيادة التي تؤمن بقدرتها وبفكرها علي تحقيق النمو والاستصلاح الوطني في جميع المجالات التي تتولاها المرأة، مؤمنين ومقتنعيين بالإنجازات التي حققتها في الحقائب الوزارية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إسناد المرأة لحقائب وزارية جديدة في التشكيل الوزاري، والتي سعدت المرأة المصرية به كثيراً، كونه مكتسباً جديداً لها، والذي يتضمن ذيادة عدد الوزيرات في الحكومة المصرية إلى 8 وزراء وهم:





1-الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

2-الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي

3-السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

4-الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

5-الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة

6- الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة السياحة

7- الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة

8-الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان.





- القومي للمرأة يُعرب عن سعادته بالتشكيل الوزاري الجديد

وأعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن سعادته وفخره بالتشكيل الوزارى الجديد، الذى أثلج صدر المرأة المصرية، حيث جاء بمفاجأة سارة جديدة بزيادة عدد الوزيرات فى الحكومة المصرية إلى 8 وزراء.





كما أعربت عن بالغ سعادتها، بالتشكيل الوزاري الجديد الذي قدم مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية ، يضاف إلى سجل مكتسباتها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بوصول نسبة المرأة في الحكومة إلى 25%، مما يؤكد الدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية في عهد قيادة سياسية مستنيره مؤمنه بأهمية دور المرأة في المجتمع، ويعكس مدى الثقة في قدرات المرأة على تحقيق النمو والإصلاح فى الاقتصاد الوطني وجميع المجالات التى تتولاها، كما يؤكد الإنجازات التي حققتها المرأة في الحقائب الوزارية التي شغلتها خلال الفترة السابقة.





وأكدت سعادتها بالحقائب الوزارية الجديدة التى تم اسنادها للمرأة فى هذا التشكيل الوزاري، وهى حقيبتى الصحة والسكان والبيئة، متقدمة بخالص التهانى الى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدة أن هذه الوزارات من أهم الوزارات، خاصة وأن دورها وأدائها ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصرى، متمنيه لهن التوفيق والنجاح في مهام مناصبهن الجديده.

وأشارت إلى أن المرأة ليست حديثه العهد فى تولى مسئولية هذه الوزارات، فقد تولت الدكتورة مها الرباط من قبل مهام وزارة الصحة والسكان، فيما تولت الدكتورة نادية مكرم عبيد والدكتورة ليلى اسكندر مهام وزارة البيئة.





وأعربت الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس القومي للمرأة، عن تفائلها وفخرها بالتشكيل الوزاري الجديد، كما شكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندته المرأة المصرية في التقلص بالمناصب الوزارية المختلفة، مؤكدة أن القيادة السياسية عازمة على أن تعطي المرأة حقها.





وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المرأة مهمة جدا في جميع البلاد المتقدمة، مشيرة إلى أنه اذا لم يكن للمرأة وجود في التشكيل الوزاري وتمثل نسبة معقولة به كان ذلك بمثابة تخلف بحت، ونحن أمام العالم نشكر الرئيس لمداومته في أن يوفي بأهمية المرأة في الوزارة، معربة عن فرحتها بكلمات "ساق الحلم في الحلم فتحقق، ودي من ضمن الأحلام التي تحققت".





وأشارت إلى أنه ليس هناك عامل أساسي في تقدم المرأة ونهوضها سوا جهودها، ونضجها وعلمها، وثقافتها، ومقدرتها وخبرتها، فلا يمكننا ان نطفي المرأة وننسب نجاحها لغيرها، فهي أولا وأخيرا تمثل وتعبر عن نصف المجتمع، بل بأكثر من نصفه بنسبة 54% من المجتمع، مضيفة أن المرأة تعمل بدون مقابل، لأنها لا تحيط نظرها سوا بمصر وتقدمها، كي تنهض من جديد عروسة العالم وعروسة الشرق الأوسط.





وأوضحت أن المرأة ليست حديثة العهد في تولي الوزيرات، وقبل هذا تقلدت المرأة وزارات وكانت متميزة فيها، مشيرة الى الدكتورة فايزة ابو النجا والدكتورة مها الرباط بمهام وزارة الصحة، والدكتورة آمل عثمان، والسفيرة ميرفت التلاوي وأمينة الجندي في الشؤن الإجتماعية، معلنة عن دور السفيرة ميرفت التلاوي في انفرادها بالمطالبة بأموال المعاشات التي تم وضعها في الاستثمار، واسترجاعها لاصحابها.





وأضافت "حنفي" بتردد العالم بمقولة "مصر أكثر آمان من قبل" فالمرأة المصرية دائمًا جادة قوية تستطيع أن تفعل اي شئ بروح مرحه وريادة.





وأكدت إمكانية رؤية زيادة عدد الوزيرات، مشيرة إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، فنحن نرى اليوم نسبة عالية جدا للوزيرات في اسبانيا وفرنسا، فالمرأة سيكون لها دور في القيادة السياسية يفوق الرجل في السنين المقبلة.





وناشدت بحق المرأة في تولية رئيسة للوزراء، بالإضافة الى مطالبتها بأن تكون المرأة رئيسية جامعة حكومية وخاصة أن عدد الطلبة "البنات عددهم يفوق الولاد" كما أن اكثر نسبة المرأة في الدكاترة والاساتذة الذين يدرسون تفوق الرجال، فالمرأة بإمكانها الاحتواء والعطاء كما لها فكر حديث خارج عن الصندوق تستطيع بذلة وإعطائه في سبيل تقدم المجتمع، متابعة "أعطوا المرأة قيادة جامعية لتكون رئيسًا لجامعة حكومية وشوفوا هتقلبها إزاي".