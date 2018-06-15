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تفاصيل المباراة المنتظرة بين أسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا 2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:30 ص
تفاصيل المباراة المنتظرة بين أسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا 2018 والقنوات الناقلة
البرتغال وإسبانيا
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منى العوضي
 

 

يضرب عملاقا أوروبا منتخب أسبانيا ونظيره البرتغال، موعدًا لمباراة نارية تجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي تستمر حتى 15 يوليو المقبل، فهو حدث كروي مهم ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر للاستمتاع بأداء نجوم العالم مع منتخبات بلادهم.

 

وتقام المباراة النارية بين البرتغال وأسبانيا، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة المغربية والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والأردن وفلسطين، وستلعب المواجهة على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي.

 

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة أسبانيا والبرتغال مباشرةً على قنوات "بي إن سبورت ماكس" من خلال: التردد 12245 ومعدل الترميز 27500، وأسندت المباراة للمعلقين حفيظ دراجي، يوسف سيف ومحمد بركات.

 

تشكيل المنتخبين المتوقع:

البرتغال:

" باتريسيو، رافاييل جويريرو، جوزيه فونتي، بيبي، جواو موتينيو، ويليام كارفايو، سيدريك، جواو ماريو، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جونزالو جوديس".

 

- أسبانيا:

" ديفيد دي خيا، جوردي ألبا، سيرخيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو، سيرخيو بوسكيتس، تياجو ألكانتارا، أندريس إنييستا، إيسكو، دافيد سيلفا، دييجو كوستا".

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