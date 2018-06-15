متى موعد مباراة أسبانيا ضد البرتغال في كأس العالم روسيا 2018؟

انطلقت أمس الخميس، بطولة كأس العالم 2018 بمباراة مثيرة جمعت بين السعودية وروسيا وانتهت بخماسية نظيفة لأصحاب الأرض، ويستمر المونديال حتى 15 يوليو المقبل، ويترقب في الوقت الحالي مشاهدو ومحبو كرة القدم حول العالم مباراة أخرى على صفيح ساخن تجمع بين عملاقي أوروبا، اليوم الجمعة.

ويلتقي منتخب أسبانيا بنظيره البرتغالي على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة المغربية، وذلك في إطار مباريات المجموعة الثانية بكأس العالم روسيا 2018، وتذيع قنوات "بي إن سبورت ماكس" مواجهة أسبانيا والبرتغال عبر التردد 12245 ومعدل الترميز 27500.

ويمر منتخب أسبانيا بظروف إدارية صعبة في الأيام الأخيرة بسبب إقالة المدير الفني للاروخا لوبيتجي بعد ساعات من توقيعه مع نادي ريال مدريد، وتم تعيين هييرو بدلًا منه، ورغم ذلك إلا أن المنتخب الأسباني يمتلك عناصر خبرة لا تتأثر بتلك الأمور أبدًا مثل سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وإنييستا وإيسكو وغيرهم من النجوم.

ستكون مباراة أسبانيا والبرتغال صداما أوروبيا مبكرا بين الجارتين وهي المواجهة الثانية بينهما في تاريخهما بكأس العالم، حيثُ كانت المرة الأولى في ثمن نهائي مونديال 2010 بجنوب إفريقي وفاز وقتها الأسبان بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب البرتغالي بقيادة مدربهم سانتوس بالتشكيل الآتي:

" باتريسيو، رافاييل جويريرو، جوزيه فونتي، بيبي، جواو موتينيو، ويليام كارفايو، سيدريك، جواو ماريو، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جونزالو جوديس".

أما المدرب الجديد للمنتخب الأسباني هييرو من المحتمل أن يبدأ بتشكيل مكون من:

" ديفيد دي خيا، جوردي ألبا، سيرخيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو، سيرخيو بوسكيتس، تياجو ألكانتارا، أندريس إنييستا، إيسكو، دافيد سيلفا، دييجو كوستا".