"عبد الحفيظ" سابع صفقات بني سويف

نجح مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة علي سليم، في إتمام صفقة انضمام اللاعب محمد عبد الحفيظ "بندق" مدافع الجونة ليكون سابع صفقات الفريق لدوري القسم الثاني.

وسبق لعبد الحفيظ اللعب بصفوف النصر للتعدين، وهو أحد ناشئي غزل المحلة، وجاء انضمام اللاعب للفريق السويفي في صفقة انتقال حر بناء على ترشيح محمد يوسف المدير الفني للفريق، ووقع في حضور وائل حبيب مدير الكرة.

وكان اللاعب قد لعب الموسم الماضي للتعدين، وانتقل للجونة في يناير من العام نفسه، وقام بالتوقيع للتعدين في مدينة المحلة لمدة موسمين، ويمتاز اللاعب بالبنيان القوي وقوه دفاعاته.

وكان بني سويف الرياضي، قد نجح في ضم معتز محروس ومحمد صادق ومحمد عوض الله ومحمود عاطف وشريف حافظ ومحمود محمد (بوجا).