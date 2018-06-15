"الشويمي" يكشف عن سبب الوصول للمباحثات التساعية مع أثيوبيا والسودان



وأضاف في مداخلة مع برنامج "أفريقيا"، على قناة النيل، أن هناك تناقضات في التصريحات الأثيوبية، بينما يتم بناء سد النهضة، ولم يتم التهدئة في بنائه، أو توفير الاشتراطات الأساسية فيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد به حتى الآن مخارج للمياه، وبالتالي يهدد الحصص المائية لمياه النيل.



وتابع مساعد وزير الخارجية، أنه ليس متشائم على الإطلاق، ولكنه يريد نتائج ملموسة على أرض الواقع.

قال السفير إبراهيم الشويمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، إنه تم الوصول إلى مرحلة الاجتماعات التساعية بين مصر والسودان وأثيوبيا، لأنه لم يتم التوصل لاتفاق منذ ثلاثة سنوات، وعدم التزام أثيوبيا بوعودها.