"بوعصيدة" مدربا للأحمال بالإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين الجزائري ياسين بوعصيدة مدربا للأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة "خير الدين مضوي".

وجاء تعيين بوعصيدة بالجهاز الفنى للفريق بناء على طلب المدير الفنى مضوي.

يذكر أن بوعصيدة حصل على الشهادة الكونفدرالية فى الإعداد البدني وماجستير في الإعداد البدني من أحد الجامعات الفرنسية، وعمل مدربا للأحمال ضمن صفوف نادي النجم الرياضي الساحلي لمدة 8 سنوات، وثلاث سنوات بنادي الشبان، وتوج بكأس تونس مرتين في موسمين 2013-2014 ، 2015-2016، وكأس الاتحاد الإفريقي وبطولة تونس.