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رسالة أحمد السقا للاعبي المنتخب قبل ساعات من لقاء أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:14 ص
رسالة أحمد السقا للاعبي المنتخب قبل ساعات من لقاء أوروجواي
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الفجر الفني
 

أكد الفنان أحمد السقا، ثقه في قدرات المنتخب الوطني، وذلك قبل ساعات من لقاء منتخب أوروجواي. 

وكتب أحمد السقا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "والله والله أنا واثق في المنتخب المصري لاعيبة وقت الجد بيتحولو لأسود وربنا هيجبر بخاطرنا بكره.. قولو يا رب".

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصرى أولى مبارياته في كأس العالم "مونديال روسيا" بلقاء منتخب أوروجواى، فى تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة. 


رسالة أحمد السقا للاعبي المنتخب قبل ساعات من لقاء أوروجواي
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