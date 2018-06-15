التشكيل المتوقع لموقعة إسبانيا والبرتغال في المونديال

يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره إسبانيا في إطار المباراة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، والمقامة حاليًا في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

لم يتقابل منتخبا أسبانيا والبرتغال من قبل في بطولة كأس العالم غير مرة واحدة جمعتهما في دور الـ 8 من نهائيات مونديال جنوب إفريقيا 2010 وفازت وقتها أسبانيا بهدف دون رد ثم صعدت للنهائي وقابلت هولندا وحصدت اللقب بهدف وحيد سجله أندريس إنييستا.

وتعتبر المباراة التي ستجمع أسبانيا والبرتغال هي الأقوى في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات وسوف تلعب المباراة على ملعب "فيشت" بمدينة "سوشتي" وذلك مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل عدد من القنوات هذه المباراة المنتظرة بين عملاقي أوروبا:

قنوات "بي إن سبورت ماكس 1- 2" على التردد 12245 ومعدل الترميز 27500.

أما التشكيل المحتمل لكلا المنتخبين هو:

- البرتغال بقيادة سانتوس:

روي باتريسيو، رافاييل جويريرو، جوزيه فونتي، بيبي، سيدريك، جواو ماريو، جواو موتينيو، ويليام كارفايو، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جونزالو جوديس.

- أسبانيا بقيادة هييرو:

دافيد دي خيا، جوردي ألبا، سيرخيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو، سيرخيو بوسكيتس، تياجو ألكانتارا، أندريس إنييستا، إيسكو، دافيد سيلفا، دييجو كوستا.