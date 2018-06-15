"ماهر فرغلي": مصر والإمارات لعبتا دورا كبيرا في إيجاد حكومة وطنية بالصومال



وأضاف في مداخلة مع برنامج "أفريقيا"، على قناة النيل، أن جزء كبير من هذه الحركة بايع تنظيم داعش، والجزء الأكبر هو مبايع لتنظيم القاعدة.



وتابع أن دعم وجود حكومة وطنية في الصومال هو الأفضل حاليا، وقد لعبت مصر والإمارات دورا كبيرا في إيجاد حكومة وطنية، ولكن للأسف لا توجد حكومة مركزية تسيطر على البلاد.

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات المسلحة، إن الهيمنة القبلية، وغياب الحكومة المركزية، وغياب الاستراتيجية الصومالية، أدت إلى ظهور حركة الشباب الصومالية الإرهابية، واستفحال خطرها.