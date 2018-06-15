عاجل.. "الأمم المتحدة": بقايا صواريخ أطلقها الحوثيين على السعودية مصدرها إيران





قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في تقرير سري لمجلس الأمن الدولي، إن بقايا 5 صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن على السعودية منذ يوليو 2017م، تشترك في سمات تصميم نوع معروف من الصواريخ تصنعه إيران، وإن بعض المكونات صنعت في إيران.





وأضاف "جوتيريس" في تقرير نصف سنوي بشأن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد متى نقلت الصواريخ أو مكوناتها أو التكنولوجيا المرتبطة بها من إيران وما إذا كان ذلك انتهك القيود التى تفرضها الأمم المتحدة.





ويمثل التقرير الذي يحمل تاريخ 12 يونيو، واطلعت عليه "رويترز"، ضربة أخرى للجهود الأمريكية الرامية إلى مساءلة إيران بشأن اتهامات بأنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة المرتبطة باليمن وإيران من خلال إمداد الحوثيين بالأسلحة.





واستخدمت روسيا في فبراير حق النقض (الفيتو) لعرقلة محاولة غربية لدفع مجلس الأمن لتحميل طهران المسؤولية، وأوضح "جوتيريس" إن مسؤولي الأمم المتحدة فحصوا أيضا أسلحة ومواد متعلقة بها ضبطت فى البحرين وفي سفينة لم يكن عليها طاقم كانت محملة بالمتفجرات ضبطتها قوات الإمارات.





وأشار إلى أن الأمانة العامة واثقة من أن بعض الأسلحة والمواد المتعلقة بها التى فحصتها فى الواقعتين صنعت فى إيران، لكنها لم تخلص إلى أدلة تثبت أن تلك المواد نقلت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 16 يناير 2016



