حسام البدري يكشف السر في هزيمة السعودية بخماسية أمام روسيا

كشف حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن سر الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب السعودي أمس الخميس، أمام منتخب روسيا في افتتاح المونديال.

وقال البدري في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" على فضائية ام بي سي مصر: " الأرض لعبت مع أصحابها وهي أمور يدركها جيدا لاعبي كرة القدم والمدربين فالأرض والجمهور من أهم العوامل المساعدة في كرة القدم وخاصة في بطولة هامة ككأس العالم".

وتابع: "الفرصة أمام المنتخب السعودي لازالت قائمة وإن كانت ضعيفة في ظل المنافسة التي تشهدها المجموعة في ظل وجود منتخب أوروجواي والفراعنة".