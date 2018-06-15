ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسام البدري يكشف السر في هزيمة السعودية بخماسية أمام روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:45 ص
حسام البدري يكشف السر في هزيمة السعودية بخماسية أمام روسيا
روسيا والسعودية
طباعة
علي شحاتة
 

كشف حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن سر الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب السعودي أمس الخميس، أمام منتخب روسيا في افتتاح المونديال.

 

وقال البدري في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" على فضائية ام بي سي مصر: " الأرض لعبت مع أصحابها وهي أمور يدركها جيدا لاعبي كرة القدم والمدربين فالأرض والجمهور من أهم العوامل المساعدة في كرة القدم وخاصة في بطولة هامة ككأس العالم".

 

وتابع: "الفرصة أمام المنتخب السعودي لازالت قائمة وإن كانت ضعيفة في ظل المنافسة التي تشهدها المجموعة في ظل وجود منتخب أوروجواي والفراعنة".

 

المزيد عن: هزيمة السعودية منتخب مصر رياضة روسيا حسام البدري الهزيمة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 2:40:02 AM