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مشاهدة مسلسل فوق السحاب الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة على اليوتيوب HD

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:46 ص
مشاهدة مسلسل فوق السحاب الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة على اليوتيوب HD
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الفجر الفني
 
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل فوق السحاب الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.


"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، لكنه يهرب منه، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.

 
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