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مفاجأة سارة للمصريين قبل مواجهة أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:35 ص
مفاجأة سارة للمصريين قبل مواجهة أوروجواي
المنتخب الوطني
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منى العوضي
 

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاهزية الفرعون المصري محمد صلاح لقيادة منتخب مصر أمام أوروجواي، اليوم الجمعة.

 

وكتب حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح جاهز لمواجهة الأوروجواي في أول مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم".

 

ويخوض منتخب مصر مباراة صعبة أمام أوروجواي في أول جولة من مباريات المجموعة الأولى بمونديال روسيا، وذلك اليوم في تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر والثالثة بتوقيت السعودية.

 

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