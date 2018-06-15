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"جابر طايع": وزارة الأوقاف استطاعت بسط قبضتها على كتاتيب تحفيظ القرآن

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:50 ص
جابر طايع: وزارة الأوقاف استطاعت بسط قبضتها على كتاتيب تحفيظ القرآن
جابر طايع - وكيل وزارة الأوقاف
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نعيم يوسف
 
قال جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف استطاعت أن تبسط قبضتها على كتاتيب تحفيظ القرآن، حتى لا تجنح وتأخذ الأطفال في طريق التطرف.

وأضاف في لقاء مع برنامج "ستوديو الشارع"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه أصبح الآن أكثر من 6500 مكتب عصري يعمل بكامل طاقته ولثلاثة ورديات.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنهم طوال شهر رمضان يقومون بتكريم حفظة القرآن.
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