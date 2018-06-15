"جابر طايع": وزارة الأوقاف استطاعت بسط قبضتها على كتاتيب تحفيظ القرآن



وأضاف في لقاء مع برنامج "ستوديو الشارع"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه أصبح الآن أكثر من 6500 مكتب عصري يعمل بكامل طاقته ولثلاثة ورديات.



وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنهم طوال شهر رمضان يقومون بتكريم حفظة القرآن.

قال جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف استطاعت أن تبسط قبضتها على كتاتيب تحفيظ القرآن، حتى لا تجنح وتأخذ الأطفال في طريق التطرف.