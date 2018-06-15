ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. محمد صلاح جاهز لمواجهة أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:30 ص
عاجل.. محمد صلاح جاهز لمواجهة أوروجواي
محمد صلاح
طباعة
منى العوضي
 

أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على "تويتر"، جاهزية الفرعون المصري محمد صلاح لقيادة منتخب مصر أمام أوروجواي، اليوم الجمعة.

 

وكتب حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح جاهز لمواجهة الأوروجواي في أول مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم".

 

ويخوض منتخب مصر مباراة صعبة أمام أوروجواي في أول جولة من مباريات المجموعة الأولى بمونديال روسيا، وذلك اليوم في تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر والثالثة بتوقيت السعودية.

 

المزيد عن: مصر اوروجواي محمد صلاح ليفربول كأس العالم روسيا 2018 جاهزية توقيت مصر توقيت السعودية تشكيل منتخب مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 2:40:02 AM