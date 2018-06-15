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البدري يوضح رأيه في تشكيل الفراعنة لمباراة أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:21 ص
البدري يوضح رأيه في تشكيل الفراعنة لمباراة أوروجواي
حسام البدري
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علي شحاتة
 

أكد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن تشكيل المنتخب الذي أعلن عنه كوبر منذ قليل، هو الأنسب في ظل الظروف الحالية للفراعنة منها عدم جاهزية محمد صلاح.

 

وقال البدري في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية"، على فضائية ام بي سي مصر: " المباراة ستشهد مواجهات داخلية بين نجوم الفريقين وخاصة بين هجوم أوروجواي ودفاع المنتخب بقيادة أحمد حجازي وهو ما يتطلب حضور ذهني كبير من دفاع الفراعنة ".

 

وتابع: "أجواء كأس العالم مختلفة وتتطلب الهدوء والمباراة 90 دقيقة والمواجهات لن تتوقف ولابد من استراتيجية كاملة للمباراة واللعب على الفوز ونملك أسلحة قادرة على تحقيق الهدف ".

 

واستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على تشكيلة الفراعنة الأساسية التي ستواجه أوروجواي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم في روسيا

 

 

وجاء تشكيل مصر على النحو التالي

 

حراسة المرمي: عصام الحضري

 

خط الدفاع : أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي.

 

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عمرو وردة، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

 

خط الهجوم : مروان محسن

 

 

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