إعلاميان يؤديان التحية العسكرية للرئيس "السيسي" على الهواء (فيديو)



ووجه خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه "موسى"، على قناة العاصمة الفضائية، الخميس، رسالة إلى السيسي قائلا: "كان الله في عونك، التركة تقيلة، والشعب معاك، وجيشك معاك وشرطتك معاك وربنا معاك".



وأضاف أن هذا الرجل يخاف على البلد جدًا، معربا عن تحيته له، وللجيش والشرطة والقضاء والشعب.



وأضاف أن هذا الرجل يخاف على البلد جدًا، معربا عن تحيته له، وللجيش والشرطة والقضاء والشعب.

أدى الإعلاميان محمد موسى، وعزمي مجاهد، التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء مباشرة.