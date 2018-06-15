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إعلاميان يؤديان التحية العسكرية للرئيس "السيسي" على الهواء (فيديو)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:09 ص
إعلاميان يؤديان التحية العسكرية للرئيس السيسي على الهواء (فيديو)
الإعلاميان محمد موسى وعزمي مجاهد
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نعيم يوسف
 
أدى الإعلاميان محمد موسى، وعزمي مجاهد، التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء مباشرة.

ووجه خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه "موسى"، على قناة العاصمة الفضائية، الخميس، رسالة إلى السيسي قائلا: "كان الله في عونك، التركة تقيلة، والشعب معاك، وجيشك معاك وشرطتك معاك وربنا معاك".

وأضاف أن هذا الرجل يخاف على البلد جدًا، معربا عن تحيته له، وللجيش والشرطة والقضاء والشعب.


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