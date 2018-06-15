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مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل اللقاء الأول مع أبو ريدة بعد الأزمة الأخيرة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:19 ص
مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل اللقاء الأول مع أبو ريدة بعد الأزمة الأخيرة
عبد الغني وأبو ريدة
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علي شحاتة
 

أكد مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة، أن الأزمة الأخيرة التي وقعت بينه وبين المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لن تؤثر في تكاتف الجميع خلف المنتخب المصري.

 

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "من روسيا التحية" المذاع على فضائية ام بي سي مصر: " أنا وهاني أبو ريدة اصدقاء وقررنا تأجيل الحديث بعد المونديال.. وسلمنا على بعض عادي واحنا ورانا ماتش بكرة وبعد كدا لو حد ليه حاجة عند التاني هياخدها" .

 

وتابع: "الجميع وراء المنتخب حاليا ولا داعي لإثارة أية ازمات فلن يكون هذا مفيدا لأحد" .

 

المزيد عن: هاني أبو ريدة منتخب مصر مجدي عبد الغني رياضة الأزمة الأخيرة أخبار الرياضة
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