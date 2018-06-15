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عاجل.. مفاجآت في تشكيل مصر أمام أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:13 ص
عاجل.. مفاجآت في تشكيل مصر أمام أوروجواي
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على تشكيلة الفراعنة الأساسية التي ستواجه أوروجواي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم في روسيا

 

وجاء تشكيل مصر على النحو التالي

 

حراسة المرمي: عصام الحضري

 

خط الدفاع : أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي.

 

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عمرو وردة، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

 

خط الهجوم : مروان محسن

 

 

 

 

 

 

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