مميش: عبور 361 سفينة قناة السويس بحمولة 23.5 مليون طن في 7 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة شهدت خلال الأسبوع الماضي من الخميس وحتى الأربعاء، عبور 361 سفينة بحمولة 23.5 مليون طن.





وأكد في تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً مهما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وإتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.





وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الخميس عبرت القناه 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت القناه 52 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناه 48 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن.





كما عبرت يوم الإثنين 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 58 سفينة القناه بحمولة 3.7 مليون طن من الاتجاهين.





وعبرت يوم الأربعاء 59 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالي السفن التي عبرت القناة خلال الـ 7 أيام فقط 361 سفينة بحمولة 23.5 مليون طن.