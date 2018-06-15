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مي عمر تنشر الصورة الأولى لابنتها سيلين

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:11 ص
مي عمر تنشر الصورة الأولى لابنتها سيلين
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حرصت الفنانة الشابة مي عمر، على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، كاشفة أن سر غيابها عن المشاركة في موسم رمضان هذا العام هو إنجابها طفلتها الأولى سيلين.


ونشرت "مي" صورة تجمعها بطفلتها "سيلين" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "كل سنه وإنتوا طيبين وعيد سعيد عليكوا.. ناس كتير سألتني أنا ليه مكنتش موجودة في رمضان السنه دي؛ على قد ما انا كان نفسي ابقي معاكوا بس فيه مهمة فعلًا خدتني،، حابه أشاركم فرحتي ببنتي ورزقي من ربنا سيلين". 


 

مي عمر تنشر الصورة الأولى لابنتها سيلين
مي عمر تنشر الصورة الأولى لابنتها سيلين
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