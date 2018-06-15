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السلامون يهزم أصدقاء أبوميار في نهائي الدورة الرمضانية بالشرقية (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:10 ص
السلامون يهزم أصدقاء أبوميار في نهائي الدورة الرمضانية بالشرقية (صور)
دورة السلامون بالشرقية
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محمد المسلمي
 

 

فاز فريق السلامون على فريق أصدقاء أبوميار، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدورة الرمضانية على ملعب أكاديمية السلامون للناشئين، تحت قيادة الكابتن عاطف سبكي المدير الفني للأكاديمية.

 

جاء ذلك بحضور كوكبة من نجوم الكرة بمحافظة الشرقية وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث حضر إبراهيم رجب مدير قطاع بهيئة البترول والدكتور حاتم عبدالعزيز ورائد طيارعبد الله عبد العزيز والإعلامي محمد المسلمي وفتحي عزت منسق حملة من أجل مصر  بالشرقية.

 

وأكد الكابتن عاطف سبكي  المدير الفني للأكاديمية، أن فريق السلامون  استحوذ على الكرة في الشوط الأول واستطاع أن يحرز ثلاثة أهداف،  الأول في شباك مرمى منافسه، إلا أن الفريق المنافس أصدقاء أبوميار  استحوذ على الكرة في الشوط الثاني وأحرز هدفين حتى انتهت المبارة.

 

السلامون يهزم أصدقاء أبوميار في نهائي الدورة الرمضانية بالشرقية (صور)
السلامون يهزم أصدقاء أبوميار في نهائي الدورة الرمضانية بالشرقية (صور)
السلامون يهزم أصدقاء أبوميار في نهائي الدورة الرمضانية بالشرقية (صور)
السلامون يهزم أصدقاء أبوميار في نهائي الدورة الرمضانية بالشرقية (صور)
السلامون يهزم أصدقاء أبوميار في نهائي الدورة الرمضانية بالشرقية (صور)
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