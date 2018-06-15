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الخلصي عن هزيمة السعودية من روسيا: "فريق بدون روح بدون جرينتا بدون أي شيء" (فيديو)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:04 ص
الخلصي عن هزيمة السعودية من روسيا: فريق بدون روح بدون جرينتا بدون أي شيء (فيديو)
روسيا والسعودية
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب الإعلامي هشام الخلصي عن صدمته من هزيمة السعودية اليوم، من روسيا بخماسية نظيفة في مباراة افتتاح كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

 

وقال الخلصي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية بي إن سبورت: "الليلة ليلة خيبة أمل لأنه أول منتخب عربي يلعب مباراة الافتتاح فكانت خيبة الأمل كبيرة فجاءت المهزلة، خسارة كبيرة، إهانة، بهدلة ورا بهدلة ورا بهدلة ورا بهدلة ورا بهدلة غير مشرفة للكرة السعودية".

 

وأضاف: "أين اللاعبون الذين احترفوا في إسبانيا؟ فريق بدون روح بدون جرينتا بدون أي شئ".

 

وتابع: "من المسؤول عن كل هذا ؟ عن هذه المهزلة ؟ من حق الجمهور السعودي أن يعرف من المسئول".

 

واختتم الخلصي تصريحاته قائلاً: "المنتخب السعودي صاحب الرقم القياسي في المنتخبات العربية في الهزائم الثقيلة أبرزها في 2002 أمام ألمانيا بثمانية نظيفة".

المزيد عن: هشام الخلصي هزيمة السعودية رياضة روسيا السعودية افتتاح كأس العالم أخبار الرياضة
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