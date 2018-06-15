بيان عاجل من الأزهر يوضح حكم صلاة المرأة بجوار الرجل في العيد





قال الأزهر الشريف في بيان رسمي، مساء الخميس، إنه يجب منع اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد، مشددًا على كون هذا الأمر لا يصح، ومعبرًا عن ذلك في فتوى له قال فيها: "لا ينبغى أن تُصلى المرأة بجوار الرجل إلا فى وجود حائل بينهما، فإن صلت بجواره دون حائل، فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور العلماء".





وطلب أن يبعد الجميع عن الخلاف وحرصًا على صحة الصلاة، فيجب مراعاة الآداب العامة التي دلت عليها الشريعة الإسلامية والفطرة وكذلك الأعراف، ولهذا لابد بأن يكون الرجال في الصفوف الأول، وتكون النساء في الصفوف الخلفية كما جرت العادة وذلك وفقًا للمكان المحدد شرعًا.





كما حذر الأزهر من ظاهرة التحرش في أيام العيد، بل وأطلق هذا العام حملة إلكترونية من أجل مواجتهها ومن أجل حث الشباب على تغيير سلوكهم وأن يتقوا الله في دينهم وفي عرضهم وذويهم.





وختم بيان الأزهر وتقريره حول التحرش قائلًا: "التحرش الجنسى، سعار محموم ومذموم ينتشر فى كثير من المجتمعات، يجب أن نتصدى له جمعيًا، سواء من داخل الأسرة أو المجتمع ككل".