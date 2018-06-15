أبرز أخبار التوك شو الخميس 14/6/2018
الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:50 ص
أمنية فوزي - كساب أحمد - ندى محمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رئيس البنك الزراعي: وثيقة الأمان توفر مظلة تأمينية للمواطنين محدودي الدخل
قال محمد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن وثيقة الأمان توفر مظلة تأمينية للمواطنين محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الشهادة متاحة من 18 عامًا وحتى 59 عامًا وهذا يعد نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنه عندما يرغب المواطن في استرداد الشهادة يحصل عليها وعوائدها كاملة.
نقيب الصحفيين يكشف أخطر الملفات أمام الحكومة الجديدة
قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مكافحة الإرهاب أولى الملفات الهامة على طاولة حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، مشيرًا إلى أن استكمال المشروعات القومية الكبرى هو ثاني الملفات الهامة لدى الحكومة حتى يشعر المواطن بثمار ونتائج هذه المشروعات.
وزيرة الصحة بعد حلفها اليمين الدستوري: "العيان في عينينا" (فيديو)
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة الجديدة، رسالة للأطباء قائلة: "انتوا رجالة، وقادرين على تحقيق الحلم، والعيانين هيكونوا في عينينا".
خبير عسكري يكشف سبب تغيير وزيري الدفاع والداخلية
قال اللواء محمد الشهاوي مستشار أكاديمية القادة والأركان، إن تغيير وزيري الداخلية والدفاع هدفه ايجاد دماء جديدة في والوزارتين.
مفتي الجمهورية يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك، يوم الجائزة، داعيًا الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل أعمالنا في يوم العيد.
فارس رحومة عن شائعة حبه لـ هيفاء وهبي: "هى تتحب أوي.. وجميلة من الداخل والخارج"
رد الفنان فارس رحومة، على سؤال بسمة وهبة": "حبيت هيفاء وهبي في الحقيقة مثل دورك في المسلسل؟"، قائلا: "هيفاء وهبي تتحب أوي، بس ده ماحصلش؛ أنا حبيت شخصيتها لأنها جميلة أوي من الدخل مثل من الخارج".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رئيس البنك الزراعي: وثيقة الأمان توفر مظلة تأمينية للمواطنين محدودي الدخل
قال محمد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن وثيقة الأمان توفر مظلة تأمينية للمواطنين محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الشهادة متاحة من 18 عامًا وحتى 59 عامًا وهذا يعد نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنه عندما يرغب المواطن في استرداد الشهادة يحصل عليها وعوائدها كاملة.
نقيب الصحفيين يكشف أخطر الملفات أمام الحكومة الجديدة
قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مكافحة الإرهاب أولى الملفات الهامة على طاولة حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، مشيرًا إلى أن استكمال المشروعات القومية الكبرى هو ثاني الملفات الهامة لدى الحكومة حتى يشعر المواطن بثمار ونتائج هذه المشروعات.
وزيرة الصحة بعد حلفها اليمين الدستوري: "العيان في عينينا" (فيديو)
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة الجديدة، رسالة للأطباء قائلة: "انتوا رجالة، وقادرين على تحقيق الحلم، والعيانين هيكونوا في عينينا".
خبير عسكري يكشف سبب تغيير وزيري الدفاع والداخلية
قال اللواء محمد الشهاوي مستشار أكاديمية القادة والأركان، إن تغيير وزيري الداخلية والدفاع هدفه ايجاد دماء جديدة في والوزارتين.
مفتي الجمهورية يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك، يوم الجائزة، داعيًا الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل أعمالنا في يوم العيد.
فارس رحومة عن شائعة حبه لـ هيفاء وهبي: "هى تتحب أوي.. وجميلة من الداخل والخارج"
رد الفنان فارس رحومة، على سؤال بسمة وهبة": "حبيت هيفاء وهبي في الحقيقة مثل دورك في المسلسل؟"، قائلا: "هيفاء وهبي تتحب أوي، بس ده ماحصلش؛ أنا حبيت شخصيتها لأنها جميلة أوي من الدخل مثل من الخارج".
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