عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس أول أيام عيد الفطر المبارك





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 27 39

وسط الدلتا 26 39

الإسكندرية 18 34

بلطيم 20 35

مطروح 21 33

السلوم 21 31

سيوة 24 43

بورسعيد 24 31

دمياط 22 32

العريش 20 35

رفح 18 34

الإسماعيلية 20 39

السويس 20 40

رأس سدر 25 38

نخل 16 37

نويبع 27 38

طابا 21 37

كاترين 19 33

الطور 23 36

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 24 40

بني سويف 24 40

المنيا 24 40

أسيوط 23 41

سوهاج 28 41

قنا 26 42

الأقصر 25 42

أسوان 31 43

أبوسمبل 31 42

الوادي الجديد 25 43

شلاتين 26 37

أبو رماد 27 36

رأس حدربة 28 36

حلايب 29 35