لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)

يتعرض مجلس النادى المصري من قبل الجماهير البورسعيدية، لانتقادات حادة وهجوم عنيف، نتيجة لإخفاقهم فى إدارة الأمور داخل القلعة الخضراء، في الآونة الأخيرة.

وغطت اللافتات التي تطالب بعودة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيسا للمصري، العديد من شوارع وميادين المدينة الباسلة، حيث يأتي هذا مواكبة لموجة الاستقالات المحتملة من أعضاء المجلس، خاصة بعد الاستقالة التى تقدم بها محمد قابيل عضو المجلس الحالي.