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لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:28 ص
لافتات عودة أبو علي تغطي شوارع بورسعيد (صور)
لافتات تطالب بعودة أبو علي
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نيرة الجابري
 

يتعرض مجلس النادى المصري من قبل الجماهير البورسعيدية، لانتقادات حادة وهجوم عنيف، نتيجة لإخفاقهم فى إدارة الأمور داخل القلعة الخضراء، في الآونة الأخيرة.

 

وغطت اللافتات التي تطالب بعودة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيسا للمصري، العديد من شوارع وميادين المدينة الباسلة، حيث يأتي هذا مواكبة لموجة الاستقالات المحتملة من أعضاء المجلس، خاصة بعد الاستقالة التى تقدم بها محمد قابيل عضو المجلس الحالي.

لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)
لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)
لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)
لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)
لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)
لافتات "عودة أبو علي" تغطي شوارع بورسعيد (صور)
المزيد عن: كامل أبو علي سمير حلبية رياضة المصري الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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