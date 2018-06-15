راموس يعلق على رحيل لوبتيجي قبل مواجهة البرتغال

علق سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا على رحيل لوبيتيجي المدير الفني لإسبانيا السابق قبل بداية البطولة وذلك قبل مواجهة البرتغال غدًا في بداية مشوارهم بكأس العالم بروسيا.

وقال راموس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيا والبرتغال نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية : "أنا لا أحب الخسارة في أي شيء، أنا هادئ وأتعامل مع الأمور التي تنتشر في وسائل الإعلام بهدوء".

وأضاف : "أنا سعيد وأعلم كيف أسير وفقا لمنهجي".

وتابع: "أنا هادئ جدا بضمير مرتاح جدا يبحث عن الشهرة. أي شخص لديه شكوك حولي عليه أن ينظر إلى مشواري".

وأردف قائلاً : "يبدو أننا في منزل به جنازة وغدا نبدأ كأس العالم وأريد أن أنتهي بابتسامة".

وبشأن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن ضغط اللاعبين على رئيس الاتحاد لاستمرار لوبيتيجي، اختتم راموس تصريحاته قائلاً: "لم نتدخل في تلك الأمور واللاعبون لن يتحدثوا سوى داخل أرض الملعب ويتركون تلك القرارات للاتحاد".