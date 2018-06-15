رئيس وزراء لبنان ينشر صورا سيلفي مع ولي العهد السعودي و"بوتين"
الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:19 ص
نشر رئيس الوزراء البناني، سعد الحريري، عبر موقع "انستجرام"، صورًا سيلفي تجمعه بـ"محمد بن سلمان" ولي العهد السعودي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم أفتتاح كأس العالم.
وخسر المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2018، أمام البلد المضيف روسيا، بـ5 أهداف مقابل لا شيء، ويخوض المنتخب المصري المباراة الأولى له في "مونديال روسيا" أمام أوروجواي اليوم الجمعة.
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