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البدري: كوبر له الحق في اختيار العناصر التي تساعده وأرفض انتقاده بهذا الشكل

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:06 ص
البدري: كوبر له الحق في اختيار العناصر التي تساعده وأرفض انتقاده بهذا الشكل
حسام البدري
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علي شحاتة
 

أكد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن المنتخب قادر على تحقيق المفاجأة في أولى مبارياته أمام أوروجواي غدا، في ضربة البداية لمبارياته في نهائيات كأس العالم.

 

وقال البدري في تصريحات لبرنامج "من روسيا التحية على فضائية ام بي سي مصر": " كل الدعم والمساندة لكتيبة المنتخب المدير الفني اختار من سينفذ طريقة لعبه وهو حق مشروع لأي مدرب ولذلك ارفض انتقداه بهذا الشكل ".

 

وتابع: "قررت الابتعاد لفترة عن التدريب بعد الاستقالة من الأهلي لأنني بحاجة للراحة النفسية بعد شهور من العمل المتواصل" .

 

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