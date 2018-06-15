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مفاجآت الحلقات الأخيرة من مسلسل "أمر واقع".. عودة نبيل الحلفاوي للحياة بعد وفاته

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:06 ص
مفاجآت الحلقات الأخيرة من مسلسل أمر واقع.. عودة نبيل الحلفاوي للحياة بعد وفاته
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أحمد رمضان متولي
 

شكلت عودة الاعلامي أحمد هدايت والتي يلعبها النجم نبيل الحلفاوي، للحياة في نهاية الحلقة الـ29 للمسلسل أولى مفاجآت المسلسل في حلقاته الأخيرة، بالإضافة لظهور النجمة التونسية فاطمة ناصر كضيفة شرف في هذه الحلقة لتتوالى مفاجئات العمل.

 

وكان كاتب العمل دكتور محمد رفعت قد كتب على صفحته الخاصة واعدا الجمهور بمفاجئات اكبر في الحلقة الأخيرة. 

 

المسلسل من تأليف دكتور محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة وإنتاج اروما تامر مرتضي والإخوة المتحدين وليد صبري وقام فيه بأدوار البطولة كل من كريم فهمي وأحمد وفيق ونجلاء بدر وريم مصطفى ودينا فؤاد ونيقولا معوض ونهى عابدين واحمد فتحي وملك قورة والفنان الكبير نبيل الحلفاوي وياسر علي ماهر.

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