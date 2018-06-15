تعرف على درجات القبول بالثانوي العام والدبلومات بـ"كفر الشيخ"





وأضافت أن القبول بالتعليم التجاري والفندقي 190 درجة لمدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية المتقدمه بنين وبنات،وبيلا الثانوية الفندقية 220 درجة بنين وبنات،سيدي غازي الثانوية الفندقية 160 درجة للبنين والبنات،والتعليم التجاري نظام ال3 سنوات 140 درجة للبنين والبنات.



كما أشارت إلى أن درجات القبول بالتعليم الثانوي الصناعي للبنين، 195 درجة للمدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة نظام الـ5 سنوات، والتعليم الصناعي للبنين نظام ال3 سنوات 170 درجة، وكفر الشيخ الصناعية للبنات 200 درجة،ودسوق الصناعية 170 درجة للبنين، و195 درجة للبنات،وبيلا الصناعية للبنات 160 درجة.





ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة،وقلين الصناعية للبنين 170 درجة، و200 درجة للبنات،ومصنع السكر الصناعية للبنين 175 درجة، وللملتحقين في مدارس،والشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران 185 درجة للبنات، وسيدي سالم الصناعية للبنين 175 درجة، وإصلاح شالما الصناعية للبنات 155 جنيه، ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة،وسنهور الصناعية للبنات 150 درجة، ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة، ومدرسة الضبعة الصناعية للبنات 165 درجة، وعدم التحويل منها مدة الدراسة.



وقالت إن درجات القبول بالتعليم الزراعي 165 درجة للبنين والبنات للمدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ وقلين، و160 درجة للمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق للبنين والبنات، ويُشترط عدم التحويل منها مدة الدراسة، و190 درجة لبيلا الزراعية للبنين والبنات، ومدرسة العمار الزراعية بسيدي سالم، ومدرسة كوم الحجر الزراعية بالحامول، ومدرسة كوم دميس الزراعية بمطوبس 180 درجة للبنين والبنات، و170 درجة لمدرسة فوه الزراعية للبنين والبنات، أما التعليم الفني الزراعي أو الصناعي أو الفندقي 141 درجة.

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الحد الأدنى لمجموع تنسيق القول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2018/2019م، وذلك بعد عرض الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مذكرة بذلك.وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن عدد من أدى الامتحان 49 ألف و644 طالب وطالبة، نجح منهم في الدور الأول 40 ألف و631 طالب وطالبة، مؤكدة أن عدد فصول الاول الثانوي المتاحة 400 فصل، ومجموع القبول للالتحاق بالثانوي العام 225 درجة.