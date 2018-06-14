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راديو النيل يكرم فتحي عبدالوهاب علي تميزه في دراما رمضان ٢٠١٨ (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:55 م
راديو النيل يكرم فتحي عبدالوهاب علي تميزه في دراما رمضان ٢٠١٨ (صور)
راديو النيل يكرم فتحي عبدالوهاب
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أحمد رمضان متولي
 

حل النجم فتحي عبدالوهاب، ضيفًا علي إذاعة ميجا اف ام، في برنامج هليلة في تلاتين ليلة، الذي يقدمه نيفيين محمود ومحمد سويلم، في حوار حول أعماله الدرامية خلال شهر رمضان وتميزه، وعن مشواره الفني وأعماله المختلفة.

 

كما قدم عبدالوهاب خلال الحلقة كلمة لمنتخب مصر الذي ينتظر الجميع  أولي مبارياته غدًا الجمعة، وكشف عن الجديد وعن أمنياته، بعد تفوقه في دراما رمضان ٢٠١٨.

 

جدير بالذكر أن راديو النيل يضم ٤ إذاعات هم ميجا اف ام ، نغم اف ام ، راديو هيتس ، شعبي اف ام.

راديو النيل يكرم فتحي عبدالوهاب علي تميزه في دراما رمضان ٢٠١٨ (صور)
راديو النيل يكرم فتحي عبدالوهاب علي تميزه في دراما رمضان ٢٠١٨ (صور)
راديو النيل يكرم فتحي عبدالوهاب علي تميزه في دراما رمضان ٢٠١٨ (صور)
راديو النيل يكرم فتحي عبدالوهاب علي تميزه في دراما رمضان ٢٠١٨ (صور)
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