زي النهاردة بتاريخ 15-6-2018
الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-6-2018
أحـــــــــداث
1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.
1775 - «الكونغرس القاري» في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.
1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.
1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.
1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.
1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.
1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.
1948 - مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.
1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.
1997 - انفجار إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءً كبيرًا من وسط المدينة.
مــــــواليـــــــــد
1479 - ليزا ديل جوكوندو، صاحبة لوحة موناليزا.
1882 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.
1902 - إريك إريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري.
1910 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.
1915 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
1916 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.
1917 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.
1921 - غافرييل إليزاروف، جراح عظام روسي.
1924 - عيزر فايتسمان، رئيس إسرائيل.
1933 - سيرجو إندريغو، مغني إيطالي.
1933 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثاني.
1946 - ديميس روسوس، مغني يوناني.
1950 - لاكشمي ميتال، ملياردير هندي.
1954 - جيمس بيلوشي، ممثل أمريكي.
1961 - هالة صدقي، ممثلة مصرية.
1963 - هيلين هنت، ممثلة أمريكية.
1964 - كورتني كوكس، ممثلة أمريكية.
1964 - مايكل لاودروب، لاعب ومدرب كرة قدم دنماركي.
1965 - كريم ماسيموف، سياسي ورئيسُ وزراءٍ كازاخيٍّ.
1967 - يوجي أيدا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1969 - آيس كيوب، ممثل أمريكي.
1969 - أوليفر كان، حارس مرمى كرة قدم ألماني.
1969 - سيدريك بيولين، لاعب كرة مضرب فرنسي.
1972 - ماركوس هاهنيمان، لاعب كرة قدم أمريكي.
1973 - خالد المريخي، شاعر سعودي.
1973 - محمد الحسيان، منشد كويتي.
1981 - جون بنتسيل، لاعب كرة قدم غاني.
1983 - جوليا فيشر، عازفة كمان ألمانية.
1984 - ياسمين جمال، ممثلة مصرية.
1992 - محمد صلاح، لاعب كرة قدم مصري.
وفيـــــــات
1381 - وات تايلر، متمرد إنجليزي.
1389 - السلطان مراد الأول، سلطان عثماني.
1849 - جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.
1888 - فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.
1889 - ميهاي إمينسكو، كاتب وشاعر روماني.
1934 - ألفريد برونياو، موسيقي فرنسي.
1934 - محمد لطفي جمعة، كاتب وناشط سياسي مصري.
1971 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.
1991 - الشيخ عبد الله المبارك الصباح، نائب حاكم الكويت من عام 1950 حتى عام 1961.
1991 - آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.
1996 - إلا فيتزجيرالد، مغنية أمريكية.
2008 - بهنام الصائغ، طبيب وجراح وأكاديمي عراقي.
2009 - النبوي إسماعيل، وزير داخلية مصر.
2014 - فتحية العسال، كاتبة مصرية.
2015 - زيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.
أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات
عيد الصحافة العراقية في العراق.
عيد العلم في الدنمارك.