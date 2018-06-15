ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 15-6-2018

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 15-6-2018
زي النهاردة بتاريخ 15-6-2018
طباعة
 
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-6-2018

أحـــــــــداث

1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.

1775 - «الكونغرس القاري» في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.

1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.

1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.

1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.

1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.

1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.

1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.

1948 - مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.

1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.

1997 - انفجار إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءً كبيرًا من وسط المدينة.

مــــــواليـــــــــد

1479 - ليزا ديل جوكوندو، صاحبة لوحة موناليزا.

1882 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.

1902 - إريك إريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري.

1910 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.

1915 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

1916 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.

1917 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.

1921 - غافرييل إليزاروف، جراح عظام روسي.

1924 - عيزر فايتسمان، رئيس إسرائيل.

1933 - سيرجو إندريغو، مغني إيطالي.

1933 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثاني.

1946 - ديميس روسوس، مغني يوناني.

1950 - لاكشمي ميتال، ملياردير هندي.

1954 - جيمس بيلوشي، ممثل أمريكي.

1961 - هالة صدقي، ممثلة مصرية.

1963 - هيلين هنت، ممثلة أمريكية.

1964 - كورتني كوكس، ممثلة أمريكية.

1964 - مايكل لاودروب، لاعب ومدرب كرة قدم دنماركي.

1965 - كريم ماسيموف، سياسي ورئيسُ وزراءٍ كازاخيٍّ.

1967 - يوجي أيدا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1969 - آيس كيوب، ممثل أمريكي.

1969 - أوليفر كان، حارس مرمى كرة قدم ألماني.

1969 - سيدريك بيولين، لاعب كرة مضرب فرنسي.

1972 - ماركوس هاهنيمان، لاعب كرة قدم أمريكي.

1973 - خالد المريخي، شاعر سعودي.

1973 - محمد الحسيان، منشد كويتي.

1981 - جون بنتسيل، لاعب كرة قدم غاني.

1983 - جوليا فيشر، عازفة كمان ألمانية.

1984 - ياسمين جمال، ممثلة مصرية.

1992 - محمد صلاح، لاعب كرة قدم مصري.

وفيـــــــات

1381 - وات تايلر، متمرد إنجليزي.

1389 - السلطان مراد الأول، سلطان عثماني.

1849 - جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.

1888 - فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.

1889 - ميهاي إمينسكو، كاتب وشاعر روماني.

1934 - ألفريد برونياو، موسيقي فرنسي.

1934 - محمد لطفي جمعة، كاتب وناشط سياسي مصري.

1971 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1991 - الشيخ عبد الله المبارك الصباح، نائب حاكم الكويت من عام 1950 حتى عام 1961.

1991 - آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.

1996 - إلا فيتزجيرالد، مغنية أمريكية.

2008 - بهنام الصائغ، طبيب وجراح وأكاديمي عراقي.

2009 - النبوي إسماعيل، وزير داخلية مصر.

2014 - فتحية العسال، كاتبة مصرية.

2015 - زيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات

عيد الصحافة العراقية في العراق.

عيد العلم في الدنمارك.
المزيد عن: وفيات مواليد زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات احداث 15 يونيو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 12:50:03 AM