زي النهاردة بتاريخ 15-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-6-2018





أحـــــــــداث





1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.





1775 - «الكونغرس القاري» في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.





1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.





1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.





1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.





1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.





1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.





1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.





1948 - مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.





1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.





1997 - انفجار إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءً كبيرًا من وسط المدينة.





مــــــواليـــــــــد





1479 - ليزا ديل جوكوندو، صاحبة لوحة موناليزا.





1882 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.





1902 - إريك إريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري.





1910 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.





1915 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.





1916 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.





1917 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.





1921 - غافرييل إليزاروف، جراح عظام روسي.





1924 - عيزر فايتسمان، رئيس إسرائيل.





1933 - سيرجو إندريغو، مغني إيطالي.





1933 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثاني.





1946 - ديميس روسوس، مغني يوناني.





1950 - لاكشمي ميتال، ملياردير هندي.





1954 - جيمس بيلوشي، ممثل أمريكي.





1961 - هالة صدقي، ممثلة مصرية.





1963 - هيلين هنت، ممثلة أمريكية.





1964 - كورتني كوكس، ممثلة أمريكية.





1964 - مايكل لاودروب، لاعب ومدرب كرة قدم دنماركي.





1965 - كريم ماسيموف، سياسي ورئيسُ وزراءٍ كازاخيٍّ.





1967 - يوجي أيدا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1969 - آيس كيوب، ممثل أمريكي.





1969 - أوليفر كان، حارس مرمى كرة قدم ألماني.





1969 - سيدريك بيولين، لاعب كرة مضرب فرنسي.





1972 - ماركوس هاهنيمان، لاعب كرة قدم أمريكي.





1973 - خالد المريخي، شاعر سعودي.





1973 - محمد الحسيان، منشد كويتي.





1981 - جون بنتسيل، لاعب كرة قدم غاني.





1983 - جوليا فيشر، عازفة كمان ألمانية.





1984 - ياسمين جمال، ممثلة مصرية.





1992 - محمد صلاح، لاعب كرة قدم مصري.





وفيـــــــات





1381 - وات تايلر، متمرد إنجليزي.





1389 - السلطان مراد الأول، سلطان عثماني.





1849 - جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.





1888 - فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.





1889 - ميهاي إمينسكو، كاتب وشاعر روماني.





1934 - ألفريد برونياو، موسيقي فرنسي.





1934 - محمد لطفي جمعة، كاتب وناشط سياسي مصري.





1971 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.





1991 - الشيخ عبد الله المبارك الصباح، نائب حاكم الكويت من عام 1950 حتى عام 1961.





1991 - آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.





1996 - إلا فيتزجيرالد، مغنية أمريكية.





2008 - بهنام الصائغ، طبيب وجراح وأكاديمي عراقي.





2009 - النبوي إسماعيل، وزير داخلية مصر.





2014 - فتحية العسال، كاتبة مصرية.





2015 - زيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





عيد الصحافة العراقية في العراق.





عيد العلم في الدنمارك.