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عزمي مجاهد: تنظيم الحمدين أخطر على العرب من إسرائيل (فيديو)

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:11 م
عزمي مجاهد: تنظيم الحمدين أخطر على العرب من إسرائيل (فيديو)
عزمي مجاهد
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هدى عبدالرازق
 

قال الكابتن عزمي مجاهد، إن تنظيم الحمدين وصمة عار في جبين الخليج العربي، والأمة العربية، معتبرًا أنهم أخطر على العرب من إسرائيل.

وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أن الأسرة الحاكمة في قطر شوكة في ظهر العرب، كاشفًا أن الأمير تميم بن حمد مرفوع ضده قضايا مخلة بالشرف في انجلترا.

وأضاف أن الشيخة موزة أجرت 120 عملية تجميل، معقبا ساخرا: "عايزين نجيب طبيب تجميل يشرح لنا العمليات".
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