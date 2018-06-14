عزمي مجاهد: الإخوان سبة في جبين مصر.. و"ميستحقوش يحكموا مدرسة"
الخميس 14/يونيو/2018 - 11:09 م
هدى عبدالرازق
قال الكابتن عزمي مجاهد، إن إعلامي الإخوان يحتاجون إلى العرض على طبيب نفسي، ويعانون من شذوذ نفسي.
وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أن لإخون لا يستحقون حكم مصر، ولا حتى حكم مدرسة، مضيفًا أن الإخوان سبة في جبين مصر.
ووجه رسالة إلى المصريين: "إحنا في نعمة.. ناكل ومنشربش بس نعيش في أمان"، مضيفًا أن فترة حكم الإخوان كان بها قتل "عيني عينك".
وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أن لإخون لا يستحقون حكم مصر، ولا حتى حكم مدرسة، مضيفًا أن الإخوان سبة في جبين مصر.
ووجه رسالة إلى المصريين: "إحنا في نعمة.. ناكل ومنشربش بس نعيش في أمان"، مضيفًا أن فترة حكم الإخوان كان بها قتل "عيني عينك".
المزيد عن: مصر الكابتن عزمي مجاهد التوك شو الإخوان اخبار مصر