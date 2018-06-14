عزمي مجاهد: الإخوان سبة في جبين مصر.. و"ميستحقوش يحكموا مدرسة"



وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أن لإخون لا يستحقون حكم مصر، ولا حتى حكم مدرسة، مضيفًا أن الإخوان سبة في جبين مصر.



ووجه رسالة إلى المصريين: "إحنا في نعمة.. ناكل ومنشربش بس نعيش في أمان"، مضيفًا أن فترة حكم الإخوان كان بها قتل "عيني عينك".



قال الكابتن عزمي مجاهد، إن إعلامي الإخوان يحتاجون إلى العرض على طبيب نفسي، ويعانون من شذوذ نفسي.