هواوي تمكنت من بيع 6 ملايين نسخة من هاتفها P20

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن تمكنها من بيع نحو 6 ملايين نسخة من هاتفها الذكي " Huawei P20" بعد شهرين من إطلاقه في الأسواق العالمية.





وجاء هذا الاعلان من قبل السيد "كيفن هو" والذي يشغل منصب رئيس قسم الهواتف الذكية في شركة هواوي، وتحدث السيد كيفن ضمن معرض الإلكترونيات الأسيوي بأن الشركة تمكنت من شحن 6 ملاين وحدة من P20 ، على وجه التحديدة وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 81% عن الاصدار السابق من سلسلة هواتف Huawei P10.





ولم يكشف السيد " كيفن " عن أي تفاصيل تخص المبيعات الأخيرة للشركة لكن أكد أن هواوي ستعمل على إصدار تقرير الشفافية قبل نهاية هذا العام، كما أكد السيد Kevin Ho بأن المستخدمين سيشاهدون المزيد من الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية هواوي مع الكاميرات الثلاثية من بينها سلسلة Huawei Mate 20 Pro المنتظر الإعلان عنها مع بداية العام المقبل.





وللتذكير يقدم هاتف هواوي بي 20 المواصفات الاتية :-

- شاشة LCD بدقة FHD+ بحجم 5.8 بنسبة 16:9 مع نوتش قابل للإخفاء بطريقة مبتكرة.

- معالج Kirin 970 .

- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت.

- مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميجابيكسل للمستشعر الثاني.

- تصوير بطئ بسرعة 960fps.