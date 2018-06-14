"بلاك تيما" يكثف تسجيل أغاني ميني ألبوم جديد (صور)

انتهى فريق "بلاك تيما"،أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده ، من تسجيل ثاني اغاني ميني ألبوم جديد، من انتاج ريتشارد الحاج، داخل أحد ستديوهات الصوت، بحضور الموزع هاني ربيع ومهندس الصوت ماهر صلاح.

ورفض" الفريق" الكشف عن تفاصيل الأغاني والشعراء والملحنين والموزعين الذين يتعاونوا معهم، مشددين على أنه يحتوي العديد من المفاجآت ويقدمون من خلاله انماط موسيقية جديدة على جمهورهم.

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج، أن موعد طرح الميني البوم سيكون ضمن موسم الصيف فور انتهائهم من تسجيل كل أغانيه .

معروف ان بلاك تيما الذي اشتهر بغناء كلمات باللغة العامية المصرية و اللغة النوبية ،، من خلال موسيقي اصحاب البشرة السمراء.

يذكر أن تعاقد شبكة موسيقى مع بلاك تيما يتضمن كذلك إقامة خمس حفلات للفريق ترويجا للألبوم في خمس محافظات مختلفة من محافظات مصر ".