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موعد مباراة منتخب مصر ضد أوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:07 م
موعد مباراة منتخب مصر ضد أوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب مصر، مع منتخب الأوروجواي، يوم الجمعة 15-6-2018 في الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD. 

- بين سبورت المفتوحة.

وتعد هذة المباراة هي المباراة الثانية في بطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.

وحقق منتخب روسيا، اننصارا عريضا علي منتخب السعودية، بنتيجة 5-0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم.
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