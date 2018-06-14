رئيس الإسماعيلي: إبراهيم حسن لم ينتقل للزمالك





أكد إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي، خلال تقديم خير الدين مضوي، مدرب الفريق الجديد، أن إبراهيم حسن مازال لاعبًا في صفوف الدراويش.

وكان إبراهيم حسن وقع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء في حضور مرتضي منصور رئيس الزمالك.

وأكد رئيس الإسماعيلي، أن إبراهيم حسن لن ينتقل للزمالك لأنه مازال لاعبًا في صفوف الفريق، وهناك عرضًا كبيرًا لضمه من أحد الأندية السعودية.