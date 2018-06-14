مرسيدس "SLC AMG 2019" تحصل على تحديثات جديدة

سيارات الكشف تستمر ميبعاتها بالتراجع أمام نمو قطاع الكروس أوفر وSUV، ما أدى إلى إلغاء الكثير منها، وبالرغم من أن عدة تقارير اقترحت بأن مرسيدس ستلغي SLC AMG، إلا أن الشركة أعلنت اليوم عن تحديثات موديل 2019.





على ناحية تغييرات التصميم فليس هنالك شيء جديد، حيث تقول مرسيدس أن التحديثات تقتصر على خيارات جديدة يتضمنها نظام إضاءة محيطية ومساعد الكشف عن البقعة العمياء ونظام هارمان كوردون الصوتي وساعة تناظرية ونظام الركن الأوتوماتيكي.





أسفل الغطاء لم يتم إجراء أية تغييرات حيث يستقر محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 241 حصان و370 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بجير أوتوماتيكي من 9 سرعات، ما يتيح للرودستر الانطلاق من 0-96.5 كيلومتر خلال 5.8 ثانية.





أما AMG SLC 43 فقد حصلت على محرك محدّث بقوة 385 حصان دون الكشف عن تفاصيله لكن موديل 2018 كان تيربو مزدوج 3 لتر 6 سلندر قوة 362 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يعني بأن موديل 2019 سينطلق من 0-96.5 كيلومتر خلال أقل من 4.6 ثوان.





إلى جانب تحديث المحرك، ستكتسب نسخ AMG معدات إضافية يتضمنها نظام تحكم بالمناخ يفصل بين المقصورة الأمامية والخلفية في التهوية، مصابيح أمامية بإضاءة LED أوتوماتيكية نشطة، كما ستتوفر SLC 43 بخيار رمادي اللون للخارجية.





هذا ومستقبل مرسيدس SLC AMG لا يزال غير متيقن منه حيث خلال 2017 لم يتم بيع سوى 2,860 وحدة منها بالولايات المتحدة و7,879 نسخة في أوروبا.