برلمانيون يجيبون.. كيف يتم الترويج للسياحة المصرية من مونديال ‏روسيا؟ ‏

تزامنًا مع اقتراب افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي ‏تستضيفها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو حتى 15 يوليو من عام ‏‏2018 وهي النسخة الأولى من بطولات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام ‏في أوروبا الشرقية ومن بين المشاركين في البطولة المنتخب الوطني ‏المصري، أكد العديد من النواب بأن هذا المحفل الدولي يمكن أن تستغله ‏شركات السياحة المصرية بالترويج عن السياحة المصرية بموسكو.‏

‏"صقر": البداية من شركات السياحة ‏

من جانبها، قالت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة السياحة والطيران ‏المدني بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه على شركات ‏السياحة المصرية العاملة فى السوق الروسية أن تبذل قصارى جهدها في ‏الترويج لبرامج سياحية مصرية تزامنًا مع افتتاح مدن ومجتمعات سياحية ‏جديدة سيبدأ العمل بها خلال السنوات المقبلة مثل العلمين الجديدة، ومدينة ‏الجلالة.‏

وأضافت صقر، أن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس ‏العالم والمقامة في روسيا لابد من استغلالها بكافة الجوانب سواء أكانت ‏من المنظور الرياضي بتقديم أداء مُحترف أمام العالم عن الكرة المصرية ‏بصورة مُشرفة بالإضافة إلى أن أهمية التسويق للسياحة المصرية من قلب ‏روسيا ليست تستهدف السوق الروسي فقط بل لجميع الدول المُشاركة في ‏مونديال روسيا. ‏

كما أكدت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن ‏تزيد حركة السياحة الوافدة من هذه الأسواق على مصر مع بدء تشغيل ‏خط القاهرة روسيا ستزيد من حجم انفاق هذا السائح داخل مصر.‏

المشاركة في المونديال أكثر الوسائل للترويج

كما أكد النائب محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، في ‏تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مشاركة المنتخب الوطني القومي في المونديال من أكثر الوسائل للترويج عن مصر ليست في المقاصد السياحية فقط بل في كافة الأنشطة والمجالات.

وقال عبدالمقصود، إن خطوة توقيع مصر لأول مرة في التاريخ تعاقدًا رسميًا مع الاتحاد الدولي لكرم القدم "فيفا" لتصبح داعمًا رسميًا وإقليميًا لبطولة كأس العالم روسيا 2018 عن أفريقيا والشرق الأوسط هامة للغاية وتؤكد مدى ثقة المجتمع الدولي في مصر بتحملها مسئولية أي محفل دولي، مؤكدًا أن حملة "مصر - اكتشف واستثمر" "Egypt ... Experience ... Invest " والتي سيتم انطلاقها مع بدء فعاليات كأس العالم تزامنًا مع مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم رجال بالبطولة ستساهم بكل تأكيد في الترويج عن مصر لاكتساب أكثر الأسواق السياحية.