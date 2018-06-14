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"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:00 م
محلب وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
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ميسون أبو الحسن
 


شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء اليوم، في عزاء والدة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان "عبد المنعم" وأسرته وعدد كبير من أصدقائه ومحبيه شيعوا جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد صلاة ظهر أمس الأربعاء إلى مثواها الأخير.

وتوفيت أمس الأول الثلاثاء زينب محمود فوزي حرم الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، ووالدة المرحوم الشهيد الكابتن طيار إيهاب عبد المنعم، والكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم مدير تحرير الأهرام، والفنان تامر عبد المنعم

"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
"محلب" وجمال مبارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)
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