"كمبوديا" أخر محطات برنامج علي الكشوطي "رمضان بعيونهم" أول أيام عيد الفطر

تستعرض شاشة قناة الناس غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك ، عادات وتقاليد أهل كمبوديا، وذلك فى السادسة إلا ثلث عصرا فى أخر محطات وحلقات برنامج "رمضان بعيونهم"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى والمذيع على الكشوطى، ويستضيف الكشوطى ضيفا من كمبوديا للتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين العادات والتقاليد المصرية فى الشهر الكريم وفي عيد الفطر المبارك.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين فى دول العالم، حيث استضاف البرنامج فى كل يوم من أيام رمضان ضيفا من دولة مختلفة، ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم، ومنهم مسلمو الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر، حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل، إضافة إلى أشهر ما يميز مطبخهم على فطار وسحور رمضان وعيد الفطر المبارك.

البرنامج من تقديم على الكشوطى، ومن إخراج أحمد الجناينى ويرأس تحريره الكاتب الصحفى صبحى مجاهد، وتحت إشراف الدكتور مصطفى عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة، والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفنى والتنفيذى للقناة.

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة فى عام 2015 على تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الأزهرى والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.