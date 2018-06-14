نقيب الصحفيين يشارك في عزاء والدة تامر عبدالمنعم (صور)









شارك الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مساء اليوم، في عزاء والدة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.





وكان "عبد المنعم" وأسرته وعدد كبير من أصدقائه ومحبيه شيعوا جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد صلاة ظهر أمس الأربعاء إلى مثواها الأخير.





وتوفيت أمس الأول الثلاثاء زينب محمود فوزي حرم الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، ووالدة المرحوم الشهيد الكابتن طيار إيهاب عبد المنعم، والكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم مدير تحرير الأهرام، والفنان تامر عبد المنعم



