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جماهير الأهلي تختار وليد أزارو لاعب الموسم (صورة)

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:54 م
جماهير الأهلي تختار وليد أزارو لاعب الموسم (صورة)
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علي نبوي
 
فاز المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة نسر الموسم ، والذي نجح فيه الفريق الأحمر الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والأربعين في تاريخه.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" فوز المهاجم المغربي بجائزة نسر الموسم الماضي حيث غرد "بناءا على تصويتكم .. نسر الموسم هو لاعبنا الهداف #وليد_أزارو. تهانينا لك".


وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق بدء التصويت لاختيار نسر الموسم الماضي، ليفوز بها أزارو الذي أحرز 18 هدفا في مسابقة الدوري الممتاز حصد بهم لقب هداف المسابقة.

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